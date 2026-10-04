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Агент Хинчагов: «Кисляк стоит 25 млн, но как потенциал он может стоить и 50, и 100 млн. Серьезные клубы покупают то, кем футболист станет завтра»

Футбольный агент Марат Хинчагов считает, что стоимость Матвея Кисляка может перевалить за 50 млн евро.

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