Имя: Марта Фамилия: Майер Полное имя: Марта Майер Национальность: Русский Родилась: 8 марта 1996 г. Страна: Москва, Россия Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Синий Размеры: (США) 36-23-34; (ЕС) 88-60-84 Рост: 5`10; 178 см Размер платья: (США) 4; (ЕС) 36 Размер обуви: (США) 10; (ЕС) 41 Марта Майер в Instagram – @martabmw #Marta #Mayer Marta Mayer Модель: Marta Mayer.
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