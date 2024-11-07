Уголовное дело в отношении новозеландского наемника ВСУ передали в суд

t.me/Генпрокуратура России Главная военная прокуратура утвердила обвинение и передала в Курский областной суд уголовное дело по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте", возбужденное против 36-летнего наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Новой Зеландии Джордана О’Брайена.