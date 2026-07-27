На Телецком озере отпраздновали День ВМФ парадом кораблей и салютом. Видео

На Телецком озере в Республике Алтай 25 июля прошел традиционный парад кораблей. Он состоялся в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота России, который отмечают 26 июля, сообщает канал "Алтай 04" в MAX.
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