Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский должен ответить за гибель украинцев

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Владимир Зеленский должен ответить за гибель множества украинцев, к которой привела его недальновидная политика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии