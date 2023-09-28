Ученые нашли в Бразилии дерево, два века считавшееся вымершим

Бразильские ученые из природоохранной группы Re:wild нашли в городе Игарассу на северо-востоке страны сразу четыре дерева Ilex spiiformis или падуб Пернамбуко, который почти 200 лет считался исчезнувшим с лица Земли.
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