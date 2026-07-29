Для России анонсирован последовательный гибрид Geely EX5 EM-R[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Семейство электрифицированных кроссоверов Geely EX5 для российского рынка скоро пополнится модификацией EM-R.
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