НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности

Генсек НАТО пояснил, что цель альянса заключается в «мире без ядерного оружия». Однако, по его словам, пока ядерное оружие есть, НАТО останется ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея «имеют ядерное оружия, а НАТО — нет, является более опасным миром».