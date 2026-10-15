Восемь газовых турбин для электростанций планирует выпустить в 2027 году компания «Силовые машины». Об этом на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2026» сообщил глава «Силмаша» Алексей Подколзин в интервью ТАСС.
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