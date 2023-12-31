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Источник: Приказ главе ГУР МО Украины о массированном ударе по Белгороду отдал лично Зеленский

Источник: Приказ главе ГУР МО Украины о массированном ударе по Белгороду отдал лично Зеленский

Националисты из "Кракена" выдвинулись на позиции и атаковали Белгород из РСЗО, применив кассетные боеприпасы, чтобы нанести как можно больший урон.

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