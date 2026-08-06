Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 578 подписчиков

Мостуризм раскрыл лидеров по тратам среди туристов в Москве

Мостуризм раскрыл лидеров по тратам среди туристов в Москве

В 2025 году Москву посетили 2,8 млн туристов, каждый третий из которых покупает одежду и аксессуары. Больше всего на шопинг тратят гости из Ближнего Востока, при этом сувениры остаются наиболее популярной покупкой среди иностранных туристов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии