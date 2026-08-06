Мостуризм раскрыл лидеров по тратам среди туристов в Москве

В 2025 году Москву посетили 2,8 млн туристов, каждый третий из которых покупает одежду и аксессуары. Больше всего на шопинг тратят гости из Ближнего Востока, при этом сувениры остаются наиболее популярной покупкой среди иностранных туристов.
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