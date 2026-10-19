Здание краеведческого музея на улице Ползунова, 46, в Барнауле готовится встретить очередной зимний сезон в неработоспособном состоянии: общественники обеспокоены тем, как сказывается на памятнике архитектуры XIX века отсутствие отопления.
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