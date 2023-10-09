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Самый молодой составитель Экономического диктанта получит премию от Фонда Юрия Лужкова

Самый молодой составитель Экономического диктанта получит премию от Фонда Юрия Лужкова

Самый молодой составитель Экономического диктанта получит премию от Фонда Юрия Лужкова Мила ЯкобссонОпределены победители конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2023», который проводится накануне диктанта среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений.

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