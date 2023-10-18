«Дядя Степа», «Буратино», «Товарищ Сухов»: «Единая Россия» выпустила почтовые марки, посвященные российскому искусству

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Партия «Единая Россия» совместно с Российской академией художеств в рамках проекта «Историческая память» выпустила серию почтовых марок «Современное искусство России», об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.