❗️⚡️Французская оборонная компания Thales и «Укроборонпром» создадут совместное предприятие на территории Украины – о подписании договора сообщает Герман Сметанин.
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❗️⚡️Французская оборонная компания Thales и «Укроборонпром» создадут совместное предприятие на территории Украины – о подписании договора сообщает Герман Сметанин.