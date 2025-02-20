Сын Трампа предложил Зеленскому попробовать выиграть войну без денег США

Дональд Трамп-младший предложил Зеленскому «просто пойти и выиграть эту войну».Сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший заявил, что хотел бы увидеть, как Владимир Зеленский сам, без поддержки, выиграет войну с Россией.