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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Opera выпустит мобильный ИИ-браузер Opera One для Apple iOS в ЕС Opera, норвежская компани...

Opera выпустит мобильный ИИ-браузер Opera One для Apple iOS в ЕС Opera, норвежская компани...

Opera выпустит мобильный ИИ-браузер Opera One для Apple iOS в ЕСOpera, норвежская компания, стоящая за разработкой одноимённого браузера, сообщила о запуске в Европейском союзе (ЕС) своего нового ИИ-браузера Opera One для устройств под управлением iOS.

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