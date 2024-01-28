Opera выпустит мобильный ИИ-браузер Opera One для Apple iOS в ЕС Opera, норвежская компани...

Opera выпустит мобильный ИИ-браузер Opera One для Apple iOS в ЕСOpera, норвежская компания, стоящая за разработкой одноимённого браузера, сообщила о запуске в Европейском союзе (ЕС) своего нового ИИ-браузера Opera One для устройств под управлением iOS.