Два иркутских педагога удостоены Почетных грамот Президента РФ

В Иркутске завершились «Августовские педагогические совещания – 2026». На закрытии в школе №58 двум педагогам вручили Почетные грамоты Президента РФ: учителю биологии лицея №3 Ольге Серышевой и заведующей детским садом №100 «Берегиня» Валентине Сущицкой.
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