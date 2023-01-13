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В 1815 году в небольшом бельгийском поселке под названием Ватерлоо произошло грандиозное сражение между войсками Наполеона Бонапарта и армией Седьмой коалиции европейских монархов

В 1815 году в небольшом бельгийском поселке под названием Ватерлоо произошло грандиозное сражение между войсками Наполеона Бонапарта и армией Седьмой коалиции европейских монархов

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