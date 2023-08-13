Как понять, что вам собираются изменить, и предотвратить это, сохранив брак

Легко причислить изменника к аморальной и эгоистичной личности, обвинив в распутном поведении. Однако если в длительных отношениях кто-то из партнеров пошел налево, как правило, это сигнал, что со взаимопониманием в паре все обстоит не очень хорошо.
Легко причислить изменника к аморальной и эгоистичной личности, обвинив в распутном поведении. Однако если в длительных отношениях кто-то из партнеров пошел налево, как правило, это сигнал, что со взаимопониманием в паре все обстоит не очень хорошо.
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