Американцы слили операцию Лондона русским: Сенсация дня о Крымском мосте

САША ЛЕПАЕВ

у нас в стране среди власти нет таких смелых. а те кто это может сделать их либо убирают с военного довольствия или обвиняют в чем либо что бы упрятать в тюрьму. почему нет наказания за предательство или за измену смертная казнь. или варов кто украл в особо крупных размерах. да потому что всех чиновников и депутатов надо расстрелять. пока народ сам не осознает кто сидит в депутатах все останется на своих местах без изменений. их нужно давно выгонять с власти вместе с мигрантами и со страны раз нельзя расстрелять. а в тюрьму их не посадят там такие же судят..