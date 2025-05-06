ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Продолжает поступать новая информация о стратегической операции Британии и ВСУ по уничтожению Крымского моста.
Американцы слили операцию Лондона русским: Сенсация дня о Крымском мосте
Комментарии
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Владимир Колов
Не так. Надо все невзорвавшиеся и обезвреженные снаряды и мины из России отправлять обратно в страны-изготовители. В назидание...
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12 час.
Петрович
Не обязательно от сердечного приступа, можно и от острой диареи
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9 час.
САША ЛЕПАЕВ
у нас в стране среди власти нет таких смелых. а те кто это может сделать их либо убирают с военного довольствия или обвиняют в чем либо что бы упрятать в тюрьму. почему нет наказания за предательство или за измену смертная казнь. или варов кто украл в особо крупных размерах. да потому что всех чиновников и депутатов надо расстрелять. пока народ сам не осознает кто сидит в депутатах все останется на своих местах без изменений. их нужно давно выгонять с власти вместе с мигрантами и со страны раз нельзя расстрелять. а в тюрьму их не посадят там такие же судят..
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8 час.
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