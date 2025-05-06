Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Ребята-герои! Берегите себя! Бейте бандеровскую мразь техникой!"Я понимал, что е...
  • Serg
    Да, правдива русская поговорка, что дураки учатся на своих ошибках, а умные- на чужих. Я думаю, что не нужно акцентир..."Атака на базы Од...
  • Андрей Корпачев
    Вечная ему память! А вам низкий поклон! 🙏"Я понимал, что е...

Американцы слили операцию Лондона русским: Сенсация дня о Крымском мосте

Американцы слили операцию Лондона русским: Сенсация дня о Крымском мосте

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Продолжает поступать новая информация о стратегической операции Британии и ВСУ по уничтожению Крымского моста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Колов
Не так. Надо все невзорвавшиеся и обезвреженные снаряды и мины из России отправлять обратно в страны-изготовители. В назидание...
Ответить
12 час.
Петрович
Не обязательно от сердечного приступа, можно и от острой диареи
Ответить
9 час.
САША ЛЕПАЕВ
у нас в стране среди власти нет таких смелых. а те кто это может сделать их либо убирают с военного довольствия или обвиняют в чем либо что бы  упрятать в тюрьму. почему нет наказания за предательство или за измену смертная казнь. или варов кто украл в особо крупных размерах. да потому что всех чиновников и депутатов надо расстрелять. пока народ сам не осознает кто сидит в депутатах все останется на своих местах без изменений. их нужно давно выгонять с власти вместе с мигрантами и со страны раз нельзя расстрелять. а в тюрьму их не посадят там такие же судят..
Ответить
8 час.
наверх