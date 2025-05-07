Светлана Войнова «В нашей профессии нет предела совершенству» старший звукорежиссёр радио «Образ»: О профессиональном пути «Окончив в 1992 году среднюю школу, собиралась поступать в медицинский институт, но там одним из предметов на вступительных экзаменах была физика, с которой я не особо дружила.