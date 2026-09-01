Песня Стаса Ярушина «Zombie» превратилась в мем «Зондбе»

Новая песня актера и музыканта Стаса Ярушина «Zombie» породила вирусный интернет-мем «Зондбе». Пользователи социальных сетей начали иронизировать над исполнением композиции и массово использовать ее название в комментариях, роликах и переделках известных фраз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Главой Калинингра...
- Депутат Госдумы н...
- Психолог Тодорова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым