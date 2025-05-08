Почему ЦРУ именно сейчас рассекретило досье об атаке НЛО в СССР

Почему в ЦРУ именно сейчас рассекретили досье об атаке НЛО в СССР? Появление сюжета о межпланетных боевых действиях в Сибири в конце 80-х - это не просто так, считает заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов.