Глава Минспорта и ОКР пообещал заступаться за получивших нейтральный статус россиян

Дегтярев: Никому не позволим называть спортсменов иноагентами и предателями Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев пообещал заступаться за атлетов, которые получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.