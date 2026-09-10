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Китайские компании наращивают инвестиции и производство в Подмосковье

Китайские компании наращивают инвестиции и производство в Подмосковье

Китайские компании расширяют присутствие в Московской области, где сегодня реализуются проекты в промышленности, логистике и высокотехнологичных отраслях.

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