На Запорожской АЭС зафиксировали более десяти атак беспилотников на учебно-тренировочный центр

Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с вечера 12 сентября подвергся более десяти атакам беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе станции.
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