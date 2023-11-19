Главная ошибка марксизма

Достаточно часто при обсуждении тех или иных внутриполитических и внешнеполитических вопросов России, проблем, с которыми она сталкивается, от людей, придерживающихся «левых» (в первую очередь марксистских и неомарксистских) взглядов, можно услышать фразы: «а вот при коммунизме…» или «вот если бы в России был социализм, то…» и т.
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