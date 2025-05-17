Стало известно, когда в Сочи откроется «Волшебный лист»В Сочи появится новая достопримечательность. Через пару недель откроют пешеходный мост «Волшебный лист», который перекинется через реку Сочи и объединит две популярные прогулочные зоны набережной.
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