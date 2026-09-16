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Царьград

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ЮУрГУ представил новый функциональный йогурт с высоким содержанием антиоксидантов

ЮУрГУ представил новый функциональный йогурт с высоким содержанием антиоксидантов

Ученые ЮУрГУ разработали йогурт с куркумином и эргостерином в дрожжевых клетках. Способствующий укреплению иммунитета и защите от стресса, продукт повышает антиоксидантную активность до 84%, являясь функциональным питанием.

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