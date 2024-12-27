Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Михаил Пантюхин
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БЕЛАЗ-75304 с российским двигателем становится серийным.

БЕЛАЗ-75304 с российским двигателем становится серийным.

Да, многие читатели уже удивлены заголовком. К сожалению, такие карьерные монстры родом из СССР под маркой БЕЛАЗ, сегодня выпускаемые на заводе БЕЛАЗ (Белорусский автомобильный завод, город Жодино, Минская область РБ), в основном, уже не первый год оснащаются иностранными двигателями Cummins производства США/Китая.

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