БЕЛАЗ-75304 с российским двигателем становится серийным.

Да, многие читатели уже удивлены заголовком. К сожалению, такие карьерные монстры родом из СССР под маркой БЕЛАЗ, сегодня выпускаемые на заводе БЕЛАЗ (Белорусский автомобильный завод, город Жодино, Минская область РБ), в основном, уже не первый год оснащаются иностранными двигателями Cummins производства США/Китая.