В «Байконуре» на Декабристов детей 30 декабря познакомят с эльфами

Проект «Зима в Москве» в разгаре. В округе, в том числе и в Отрадном, для жителей проводят бесплатные дискотеки на катках и ледовые шоу, игры на свежем воздухе, тренировки на катках, концерты и мастер-классы.
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