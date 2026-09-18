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Русская весна

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«Миротворец» может сократить американский контингент в Европе примерно на треть

«Миротворец» может сократить американский контингент в Европе примерно на треть

«Миротворец»-Трамп может сократить американский контингент в Европе примерно на треть. Речь идёт примерно о 25 тысячах военнослужащих из 80-тысячного контингента, а также о самолётах, кораблях и вооружении, сообщает NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников.

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