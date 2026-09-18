«Миротворец» может сократить американский контингент в Европе примерно на треть

«Миротворец»-Трамп может сократить американский контингент в Европе примерно на треть. Речь идёт примерно о 25 тысячах военнослужащих из 80-тысячного контингента, а также о самолётах, кораблях и вооружении, сообщает NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников.