Депутат Баркли возглавил аппарат британского премьера Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о кадровых перестановках в канцелярии. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, политик сообщил о новых назначениях после ряда отставок в канцелярии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о кадровых перестановках в канцелярии. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, политик сообщил о новых назначениях после ряда отставок в канцелярии.
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