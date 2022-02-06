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Депутат Баркли возглавил аппарат британского премьера Джонсона

Депутат Баркли возглавил аппарат британского премьера Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о кадровых перестановках в канцелярии. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, политик сообщил о новых назначениях после ряда отставок в канцелярии.

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