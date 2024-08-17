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Первичные черные дыры заподозрили в разбрасывании и замещении звезд

Первичные черные дыры заподозрили в разбрасывании и замещении звезд

В первые доли секунды после момента, называемого Большим взрывом, Вселенная была невероятно плотной. И неизбежные квантовые флуктуации приводили к неравномерностям ее плотности, что хорошо заметно по неоднородности реликтового излучения.

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