Первичные черные дыры заподозрили в разбрасывании и замещении звезд

В первые доли секунды после момента, называемого Большим взрывом, Вселенная была невероятно плотной. И неизбежные квантовые флуктуации приводили к неравномерностям ее плотности, что хорошо заметно по неоднородности реликтового излучения.
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