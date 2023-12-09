Великие тени ис...
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Великие тени истории

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Свежие комментарии

  • Михаил Соломыкин
    Вы забыли про тактическое атомное оружие.Плохие новости от...
  • Lehanaizhe
    Красиво сказано. Но, хватит ли человеческих ресурсов, когда бабы уже не нарожают?Драка неизбежна.
  • holms sherlok
    дождутся скоро и будут два новых пролива, датский и шведский...Прибалтийский гамбит

Залог безопасности Отечества, да и всей планеты в целом.

Залог безопасности Отечества, да и всей планеты в целом.

Моя позиция проста. За всё, что сделал Запад с моим Отечеством, он должен платить. Не заплатить, а платить! Процесс  должен быть непрерывным и длящимся, чтобы представители западной цивилизации на генном уровне с молоком матери впитали: агрессия против России - это очень дорого! Русофоб и нищеброд должны стать словами-синонимами.

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