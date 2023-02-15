Б/у авто из Южной Кореи: поставки в Россию резко выросли

Экспорт подержанных автомобилей из Республики Корея в Россию в 2022 году вырос в 12,6 раза (в денежном выражении) по сравнению с предыдущим годом, написала газета «Чунан ильбо» со ссылкой на данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA).