Спасти ОПЕК: Москва пытается исправить негатив от решения ОПЕК+ увеличить добычу

В России заявляют, что как крупный производитель и экспортер страна ответственно относится к целям и задачам международного нефтяного картеля и продолжает сокращать добычу нефти в мае в соответствии с соглашениями группы ОПЕК+.
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