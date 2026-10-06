Но разведка доложила точно…

В начале отчетной недели на дипломатическом фронте наблюдалось полное затишье, что, конечно, могло быть и «оперативной паузой» после недели высокой политики в Нью-Йорке.
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