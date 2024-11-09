Банковские депозиты продолжат расти

Финансовые аналитики предрекли дальнейший рост ставок по депозитам. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что, по некоторым данным, средний максимум по депозитам способен достичь 25-30 процентов к Новому году.
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