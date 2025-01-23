Красиво и жутковато. Ученые показали редкий черный выброс на Солнце

Запись ускорена в десятки раз — в действительности процесс образования и растворения протуберанца длился около трех часов Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала на своем сайте кадры черного выброса, который произошел на Солнце накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии