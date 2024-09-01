Не хотел писать на эту тему, тем более что не открою Америки. Зато с годами убеждаюсь: в угоду политической конъюнктуре в 1965 году произошло нелепейшее историческое недоразумение – первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев одобрил столицу УССР в списке городов-героев, куда также вошли Волгоград, Ленинград, Москва, Одесса, Севастополь и Брестская крепость.
Почему присвоение Киеву звания «город-герой» было неправомерным и ошибочным
Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
На украине было два тепловозоремонтных завода Союзного значения! Так хохлы их порешили и оставили Россию без ремонтной базы. Это полтавский и луганский завод. А сами перешли на электротягу. Паровозы продали как металлолом америкоССне. Сейчас уверен цеха полтавского ТРЗ используются военными. Много они навредили России даже в мирное время. Хохлы ведомые Западом - ВРАГи!
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5 час.
Н
Николай
"Это было скорее исключением из правил, нежели правилом." Так же как французы воевали с 3-м рейхом - "Как и вы нас победили?" - фельдм-л Кейтель!!!
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5 час.
Алексей Тан
Да!... УкраинЧи, Крымские татары, Ичкерия (Чечня)... Троебалты..... все как и Франция... все они были ПРОИГРАВШАЯ сторона в ВОВ... НО! и здесь сработал "ИНТЕРнационал!... или иудейская мировая паутина или СИОНИЗМ и они на равне с РУССКИМ народом, все стали "победителями.... САМИ СЕБЯ победили....О! как!.
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5 час.
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