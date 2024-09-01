Почему присвоение Киеву звания «город-герой» было неправомерным и ошибочным

ГМ Геннадий Малахов На украине было два тепловозоремонтных завода Союзного значения! Так хохлы их порешили и оставили Россию без ремонтной базы. Это полтавский и луганский завод. А сами перешли на электротягу. Паровозы продали как металлолом америкоССне. Сейчас уверен цеха полтавского ТРЗ используются военными. Много они навредили России даже в мирное время. Хохлы ведомые Западом - ВРАГи!

Н Николай "Это было скорее исключением из правил, нежели правилом." Так же как французы воевали с 3-м рейхом - "Как и вы нас победили?" - фельдм-л Кейтель!!!