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Почему присвоение Киеву звания «город-герой» было неправомерным и ошибочным

Почему присвоение Киеву звания «город-герой» было неправомерным и ошибочным

Не хотел писать на эту тему, тем более что не открою Америки. Зато с годами убеждаюсь: в угоду политической конъюнктуре в 1965 году произошло нелепейшее историческое недоразумение – первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев одобрил столицу УССР в списке городов-героев, куда также вошли Волгоград, Ленинград, Москва, Одесса, Севастополь и Брестская крепость.

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Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
На украине было два тепловозоремонтных завода Союзного значения! Так хохлы их порешили и оставили Россию  без ремонтной базы. Это полтавский и луганский  завод. А сами перешли на электротягу. Паровозы продали как металлолом америкоССне. Сейчас уверен  цеха полтавского ТРЗ  используются военными. Много они навредили России даже в мирное время. Хохлы ведомые Западом - ВРАГи!
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5 час.
Н
Николай
&quot;Это было скорее исключением из правил, нежели правилом.&quot; Так же как французы воевали с 3-м рейхом - &quot;Как и вы нас победили?&quot; - фельдм-л Кейтель!!!
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5 час.
Алексей Тан
Да!... УкраинЧи, Крымские татары, Ичкерия (Чечня)... Троебалты..... все как и Франция... все они были ПРОИГРАВШАЯ сторона в ВОВ... НО! и здесь сработал &quot;ИНТЕРнационал!... или иудейская мировая паутина или СИОНИЗМ и они на равне с РУССКИМ народом, все стали &quot;победителями.... САМИ СЕБЯ победили....О! как!.
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5 час.

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