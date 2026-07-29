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Предприятия Барнаула приглашают к участию в конкурсе на лучшее благоустройство

Предприятия Барнаула приглашают к участию в конкурсе на лучшее благоустройство

Цель конкурса — придать столице Алтайского края более ухоженный вид В Барнауле объявили старт ежегодного городского конкурса "Лучшее благоустройство прилегающих территорий предприятий промышленности и потребительского рынка — 2026".

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