Предприятия Барнаула приглашают к участию в конкурсе на лучшее благоустройство

Цель конкурса — придать столице Алтайского края более ухоженный вид В Барнауле объявили старт ежегодного городского конкурса "Лучшее благоустройство прилегающих территорий предприятий промышленности и потребительского рынка — 2026".
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