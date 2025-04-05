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Гретцки поздравил Леонарда с 1-м голом в НХЛ: «Где тот парень, который забил в пустые? Еще 895 шайб, и ты сможешь обойти Овечкина»

Новичок «Вашингтона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3).

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