Убийцу рэпера Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению

За убийство американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году 63-летний Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис приговорен к пожизненному тюремному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 40 лет.
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