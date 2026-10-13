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Татар-информ

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Убийцу рэпера Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению

Убийцу рэпера Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению

За убийство американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году 63-летний Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис приговорен к пожизненному тюремному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 40 лет.

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