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Журналист рассказал о следе США в теракте в «Крокусе»

Журналист рассказал о следе США в теракте в «Крокусе»

Специальный корреспондент газеты «Аргументы недели», военный корреспондент Александр Шарковский в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал свое мнение о следе Соединенных Штатов Америки в деле о теракте в «Крокус сити холле» .

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