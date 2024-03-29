Журналист рассказал о следе США в теракте в «Крокусе»

Специальный корреспондент газеты «Аргументы недели», военный корреспондент Александр Шарковский в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал свое мнение о следе Соединенных Штатов Америки в деле о теракте в «Крокус сити холле» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии