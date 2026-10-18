Председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве во вторник предложит главам политических групп нижней палаты создать комиссию по расследованию беспорядков, произошедших 17 октября.
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