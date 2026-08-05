Пост Дмитриева в X о "варварах у ворот" Испании набрал миллион просмотров

Политика как она есть

Публикация спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о миграционном кризисе в испанской Сеуте набрала свыше одного миллиона просмотров в соцсети X (заблокирована в РФ).