Пост Дмитриева в X о "варварах у ворот" Испании набрал миллион просмотров

Публикация спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о миграционном кризисе в испанской Сеуте набрала свыше одного миллиона просмотров в соцсети X (заблокирована в РФ).
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