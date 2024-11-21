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Шельфе : близкие Светличной не выполнили ее предсмертное желание

Шельфе : близкие Светличной не выполнили ее предсмертное желание

В Москве состоялось прощание с актрисой Светланой Светличной в Доме кино. На церемонии присутствовали коллеги: Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, Людмила Зайцева, а также известные светские персоны — Алена Кравец и Анна Калашникова.

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