Helen Lewis: “Yes, after two grinding years of governance, Trump is back in his happy place, out on the campaign trail, voicing whichever disconnected thoughts crackle and fizz through his frontal cortex.
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